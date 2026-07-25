Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Фʼюрі (36-2-1, 25 КО) для The Sun повідомив, що планує завершити кар’єру у 2026 році.

«Це мій останній рік у боксі. Ось чому я хочу бути активним. Я не хочу продовжувати, поки мені не виповниться 65 років. Це останній рік, так. Останній рік, 2026-й.

Я просто хочу бути зайнятим, активним. Справа не в грошах, не в поясах, зараз мене ніщо з цього не хвилює.

Справа у тому, щоб насолоджуватися життям, кар’єрою та займатися тим, що я люблю – тренуваннями з боксу. Тож, можливо, цього року я зроблю багато чого».