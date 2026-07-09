Британський боксер: ««Ломаченко — один із найкращих боксерів, яких коли-небудь бачив цей спорт»
Зелфи Барретта розповів, чому тривала пауза могла піти на користь українцю
близько 1 години томуПідписатися в
Британський боксер другої напівлегкої ваги Зелфа Барретт (34-3, 18 КО) прокоментував повернення на ринг колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).
Британець висловив захоплення майстерністю українця та припустив, що тривала пауза в кар'єрі пішла 38-річному боксеру лише на користь.
Який же він боєць! Можливо, ця пауза була саме тим, що йому було потрібно, аби тіло відновилося й відпочило. Він талановитий. Один із найкращих боксерів, яких коли-небудь бачив цей вид спорту. Тож якщо він повернувся — це чудова новина.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко планує повернутися на ринг восени 2026 року.
Чемпіон світу із США кинув виклик Ломаченку.
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