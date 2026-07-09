15-річна Скляр вийшла до півфіналу юніорського Wimbledon-2026
Українка у трьох сетах перемогла марію макарову
близько 2 годин томуПідписатися в
5-річна українська тенісистка Поліна Скляр (WTA 971) пробилася до 1/2 фіналу юніорського Wimbledon.
У чвертьфінальному поєдинку українка за 2 години 24 хвилини обіграла сьому сіяну марію макарову.
Wimbledon-2026. Юніорки. 1/4 фіналу
марія макарова — Поліна Скляр (Україна) — 3:6, 7:6 (7:3), 4:6
У півфіналі Скляр зустрінеться з переможницею матчу між Цюй Іхань та анною пушкарьовою.
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