Володимир Кириченко

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх для Boxing 247 розповів, о котрій годині має розпочатися бій між ексчемпіонами світу у надважкому дивізіоні Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) за умови його проведення в Лондоні.

«О 02.00».

Інсайдер та журналіст Майк Коппінджер пояснив логіку такого розкладу:

«Це забезпечить вихід бійців на ринг для американської аудиторії о 21.00 по Нью-Йорку, Ф’юрі та Джошуа, двох імен, добре відомих американським фанатам. Ф’юрі багато разів бився у Штатах, тоді як Ей Джей нокаутував Джейка Пола, що транслював Netflix».

Нагадаємо, що на Вемблі діє комендантська година, яка розпочинається о 23.00. Всі заходи на стадіоні мають закінчуватися до цього часу.

Ф’юрі та Джошуа підписали контракт на бій у четвертому кварталі 2026 року. Перед тим боксери проведуть проміжні поєдинки: Ентоні – про Крістіана Пренги, Тайсон – проти Маріуша Ваха.