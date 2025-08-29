Британський проспект розповів, за яких умов відбудеться його бій з Канело
Все буде залежити від мегафайту у Лас-Вегасі
близько 1 години тому
Британський боксер другого середнього дивізіону Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) для The Ring поділився думками по можливий бій з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).
«Бій з Канело – він можливий. Цей бій відбудеться за умови, що він легко переможе Кроуфорда. І я вірю, що він це зробить.
Але водночас у другій середній вазі, я думаю, що в топ-10 немає жодного бою, де можна поставити двох бійців і бути впевненим, що один з них переможе. Будь-який з боїв хороший для проведення.
Але в ідеалі для мене я хотів би зустрітися з Канело, тому що динаміка цього виду спорту, яка зараз є, дає можливість зустрітися з одним із найвидатніших бійців у боксі, то чому б не кинути собі виклик, не спробувати і не викластися на повну?».
Бій Канело і Кроуфорда відбудеться 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі.
Раніше Туркі Аль аш-Шейх заявив, що Шираз у 2026 році може побитися з Канело.
