Британський тренер Тоні Сімс висловив свою думку щодо шансів колишнього чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) на перемогу над колишнім об’єднаним чемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO).

Я думаю, Даніель може перемогти будь-кого. Знаєте, його сила феноменальна. Ми всі це знаємо. І, на мою думку, зараз у надважкій вазі кожен може перемогти кожного.

Даніель здатний перемогти Тайсона Ф'юрі або будь-кого іншого, з ким він зійдеться у рингу. Тож це буде цікавий рік, щоб побачити, хто з ким битиметься. Але так, Деніел завтра повертається і завтра ж вирушає до тренувального табору.