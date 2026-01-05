«Дуже-дуже скоро». Менеджер Дюбуа — про повернення після травми
Джордж Джонс заявив, що британський боксер швидко відновлюється після травми
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Менеджер Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) Джордж Джонс прокоментував стан британського боксера після травми та можливі варіанти його наступного поєдинку.
За словами Джонса, ушкодження Дюбуа не є серйозним, а повернення на ринг очікується вже навесні — у квітні або, максимум, у травні. Слова наводить iFL.tv.
У Даніеля була невелика травма. Легке пошкодження. Він був у відпустці, але дуже скоро повернеться. Дуже-дуже скоро. У квітні, максимум у травні.
Тренер хоче для Дюбуа бій з Вордлі.
