Хижняк вперше став чемпіоном міжнародного турніру після Олімпіади у Парижі
Олександр тріумфально повернувся на аматорський ринг
близько 1 години тому
Титулований український боксер Олександр Хижняк став чемпіоном міжнародного турніру Belgrade Winner Tournament у Сербії.
У фіналі вагової категорії до 80 кг Хижняк переміг представника Туреччини Мерта Айбуга.
Для Хижняка цей був перший турнір в аматорському боксі після Олімпіади-2024. У квітні він дебютував у профі, здобувши перемогу над колумбійським боксером Вільмером Бароном.
Турнір відбувся в Белграді (Сербія).
