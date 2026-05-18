Володимир Кириченко

Титулований український боксер Олександр Хижняк став чемпіоном міжнародного турніру Belgrade Winner Tournament у Сербії.

У фіналі вагової категорії до 80 кг Хижняк переміг представника Туреччини Мерта Айбуга.

Для Хижняка цей був перший турнір в аматорському боксі після Олімпіади-2024. У квітні він дебютував у профі, здобувши перемогу над колумбійським боксером Вільмером Бароном.

