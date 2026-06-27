Директор команди Олександра Усика (25-0, 16 КО) Сергій Лапін прокоментував рішення українського боксера відмовитися від своїх чемпіонських титулів у надважкій вазі. Функціонер пояснив мотивацію цього кроку, а також розкрив подальші плани спортсмена щодо завершення професійної кар'єри. Слова наводить ESPN.

За словами Лапіна, це рішення допоможе активізувати дивізіон, зокрема дасть шанс колишньому супернику українця Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) знову поборотися за пояси. Сам Усик планує провести свої заключні поєдинки за океаном.

Як спортивний директор Усика, можу сказати, що це рішення було прийнято з урахуванням майбутнього надважкої ваги. Олександр відмовився від титулів органу, що санкціонує, щоб дати Ентоні Джошуа можливість боротися за їх завоювання і об’єднання.

Щодо Олександра, його метою завжди була завершити свою легендарну кар’єру фінальними боями в США, де він хоче залишити останній розділ своєї боксерської спадщини.