Колишній чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) заперечив чутки про можливе завершення професійної кар'єри після рішення зробити свої титули вакантними.

Український боксер заявив, що планує повернутися на ринг заради масштабного поєдинку. Слова наводить Спорт24.

Ні. Я поки що не завершую кар’єру. Попереду, як мінімум, ще один великий бій. З ким саме, зараз говорити зарано. Ми розглядаємо різні варіанти. Для мене важливо, щоб це був великий виклик, велика подія і гідні умови, які відповідають тому шляху, який ми пройшли. Коли рішення буде прийняте, я обов’язково про нього скажу.

Я вже довів у ринзі все, що хотів довести. Кожен чемпіонський пояс був для мене великою честю. Сьогодні мене цікавлять лише великі бої, великі події та гідні виклики. Саме тому я свідомо звільнив пояси, щоб надважкий дивізіон жив і розвивався, а інші боксери отримали свій шанс.