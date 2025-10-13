«Будемо битися в Колізеї». Італійський боксер хоче бою з Джошуа
Гвідо Віанелло мріє про поєдинок з британцем
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Італійський боксер надважкої ваги Гвідо Віанелло (14-3-1, 12 КО) в інтерв’ю Boxing Scene заявив про бажання провести бій проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
Після дострокової перемоги над Алексісом Баррієром у п’ятому раунді Віанелло звернувся до британця із викликом:
Тепер я хочу велике ім’я. Хочу, щоб переді мною стояв Ентоні Джошуа. Будемо битися в Римі, в Колізеї, у Лондоні — де завгодно. Мені 31, часу небагато, я хочу перемагати зараз.
Джошуа не виходив у ринг із моменту поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа.
Гірн відповів, чи відбудеться мегафайт між Джошуа та Ф’юрі.
Поділитись