В’ячеслав Сенченко, тренер українського боксера напівсередньої ваги Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО), розповів про подальші плани свого підопічного після поразки від ірландця Педді Донована (15-2, 11 КО). Слова наводить Sport-express.ua.

За словами фахівця, команда орієнтується на повернення Чухаджяна в ринг восени цього року та не збирається відмовлятися від мети здобути чемпіонський титул:

Плани з Кареном – боксувати далі. Знову намагатимемося отримати титульні бої, високо піднятися у рейтингах і стати обов’язковим претендентом на чемпіонський пояс.

Зараз менеджер веде переговори, і, скоріш за все, повернення відбудеться восени. Орієнтуємося на жовтень. Якщо раніше з’являться якісь пропозиції, то ми готові розглянути умови. Рухатимемося саме в цьому напрямку.

Так, ми не будемо зупинятися. Знову хочемо отримати титульні бої і будемо робити все можливе, щоб до цього дійти. Але тут усе залежить не тільки від Карена. Багато що вирішує менеджер, адже зараз у нас немає промоутера. Саме менеджер буде домовлятися за бої, шукати можливості для титульних поєдинків і робити все, щоб Карен займав високі позиції у рейтингах.