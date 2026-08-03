Колишній чемпіон світу, а нині авторитетний тренер В’ячеслав Сенченко прокоментував рішення ексчемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) відмовитися від чемпіонських поясів.

Фахівець вважає такий крок абсолютно логічним, адже це відкриває шлях іншим претендентам. Окрім цього, Сенченко поділився думками щодо можливого фінального поєдинку Усика на професійному рингу, відзначивши двох цікавих опонентів. Слова наводить Sport-express.ua.

Так, я вважаю, що Усик зробив усе правильно, залишивши титули. Претендентів насправді дуже багато, і тоді треба було або захищати пояси з кожним із них, або залишати їх вакантними. Тому це правильне рішення, що він дав можливість іншим боксерам битися за чемпіонські титули.

Зараз важко сказати, з ким би я хотів побачити Усика в наступному поєдинку, адже такого явного і конкурентного суперника я не бачу. Можливо, це буде Деонтей Вайлдер, однак мені було б цікаво також побачити бій з Енді Руїсом.