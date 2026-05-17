Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (24-4, 13 КО) в соціальних мережах прокоментував невдачу в елімінаторі IBF проти ірландця Педді Донована (15-2, 11 КО).

Це був не мій вечір. Поразка відкинула мене назад, але не збила мене зі шляху до мрії. Я повернуся. Хочу подякувати моїй команді за пройдений кемп, за роботу в куті та поза ним, за підтримку і за те, що цей бій відбувся.

Бажаю успіху переможцю Педді Доновану. Let’s go champ! Також велика подяка усім, хто дивився, хто вболівав та бажав успіху. Цього разу результат не на нашу користь, але навіть після найтемніших ночей настає ранок. Будемо працювати.