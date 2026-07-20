Британський телеведучий і коментатор Адам Сміт для Boxing Now поділився думками про рішення колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні українця Олександра Усик (25-0, 16 КО) відмовитися від титулів.

«Насправді я не здивований. Я думаю, що Олександр Усик досяг усього в боксі. Він був абсолютним чемпіоном двічі у надважкій вазі. Він був абсолютом у важкій вазі. Йому більше нема чого доводити. Він мав більш рівний виступ у бою проти Ріко в Єгипті, але все одно виконав свою роботу.

Я знаю, що люди скаржаться на зупинку бою, але думаю, що на той момент все йшло лише в один бік. Ріко доклав всіх зусиль, але Усик знову переміг.

Я думаю, що він битиметься з Деонтеєм Вайлдером на шоу Zuffa в Штатах. І якщо він отримає за це величезні гроші, то удачі йому. Він нам нічого не винен. Він був найвидатнішим бійцем свого покоління».