Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) в Instagram звернувся до Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) зі словами підтримки після його поразки у бою проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Даніель, якщо ти це побачиш — не опускай рук, синку. Твій батько тобою пишається. Ми всі пишаємось. Ти пройшов шлях від хлопчика до чоловіка, став чемпіоном світу, бився на Вемблі перед 100 тисячами глядачів. Це вже перемога, яку не переплюнути. Тайсон Ф'юрі

Боксер також розкритикував тих, хто принижує Дюбуа після бою:

У боксі повно заздрісників, які не поважають працю інших. Я називаю їх руйнівниками мрій. Якщо хочеш потренуватись з кимось справжнім — приїжджай до Моркамба. Тут ми не принижуємо тих, хто викладається на повну. Тайсон Ф'юрі

Ф’юрі – про Дюбуа: «Зробив усе, що міг. Ви хочете, щоб він помер на рингу?»