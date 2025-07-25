Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу британець Леннокс Льюїс для The Ring розповів, що хоче побачити мегафайт між своїми співвітчизниками – Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

«Це буде жахливо, якщо вони ніколи не проведуть бій один з одним. Я думаю, що всі чекають на бій Тайсона Ф'юрі з Джошуа, і я вважаю, що це хороший поєдинок для обох хлопців. Ми хочемо побачити цей бій. Я думаю, що вони винні його британській публіці».

Нагадаємо, Ф’юрі оголосив про завершення карʼєри в січні цього року після поразок від Усика, але нещодавно викликав Олександра на бій 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі.

Джошуа не виходив на ринг з вересня 2024-го, коли програв нокаутом Даніелю Дюбуа. Ентоні переніс операцію на лікті.

Раніше Льюїс пояснив, чому не провів реванш із Віталієм Кличком.