Льюїс: «Ф’юрі і Джошуа винні бій британський публіці»
Легендарний британець хоче побачити битву на Вемблі
43 хвилини тому
Колишній абсолютний чемпіон світу британець Леннокс Льюїс для The Ring розповів, що хоче побачити мегафайт між своїми співвітчизниками – Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
«Це буде жахливо, якщо вони ніколи не проведуть бій один з одним. Я думаю, що всі чекають на бій Тайсона Ф'юрі з Джошуа, і я вважаю, що це хороший поєдинок для обох хлопців.
Ми хочемо побачити цей бій. Я думаю, що вони винні його британській публіці».
Нагадаємо, Ф’юрі оголосив про завершення карʼєри в січні цього року після поразок від Усика, але нещодавно викликав Олександра на бій 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі.
Джошуа не виходив на ринг з вересня 2024-го, коли програв нокаутом Даніелю Дюбуа. Ентоні переніс операцію на лікті.
Раніше Льюїс пояснив, чому не провів реванш із Віталієм Кличком.