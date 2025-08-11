Британський боксер надважкого дивізіону Мозес Ітаума (12-0, 10 KO) для The Ring розповів, що хоче таку кар’єру, як у колишнього чемпіона світу у п'яти вагових категоріях американця Флойда Мейвезера.

«Він заробив багато грошей у цьому спорті, вийшов цілим і неушкодженим, і ніхто не може сказати: «Так, я його побив. Ось таку кар’єру я хочу.

Критика? Коли люди невпевнені у собі, вони починають сумніватися, тиснуть на когось, сподіваючись, що той зламається, бо це дає їм відчуття переваги.

Вважають, що від цього їм стане легше. Саме через те, що Флойд був таким крутим і завершив кар’єру з рекордом 50-0, люди відкидають реальність і намагаються знайти якісь виправдання, щоб почуватись краще. Це не моя історія. Для мене він – той самий хлопець, який багато чого досяг».