Британський ветеран надважкого дивізіону Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) для The Ring поділився думками про майбутній поєдинок проти свого співвітчизника Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) та заявив, що залишається зосередженим на своїй кар'єрі.

«Вони намагаються кинути мене на поталу вовкам та розірвати на шматки. Але я завжди був альфа-самцем. Я був і на дні зграї, і в її середині, і на вершині. Можливо, я вже старий вовк, але в мене ще є зуби. Не жартуйте зі мною.

Є ще багато чого, чого я хочу досягти. Я зосереджуюсь на майбутньому, а не на минулому».