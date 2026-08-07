Чеботар проведе бій проти мексиканця — відома дата
Василь вийде у ринг 28 серпня
Боксер напівсередньої ваги Василь Чеботар (17-0, 8 КО) проведе наступний поєдинок у межах вечора боксу IBA NOMAD.
Суперником Чеботаря стане мексиканець Хосе Мігель Боррего (23-5, 18 КО). Бій відбудеться 28 серпня в Астані (Казахстан).
Це буде перший бій Чеботаря з червня 2025 року, коли він переміг Назрі Рагімова одноголосним рішенням суддів на турнірі в Києві.
В результаті російського обстрілу було пошкоджено відомий тренувальний зал у Сумах.
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