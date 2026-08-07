В результаті російського обстрілу було пошкоджено відомий тренувальний зал у Сумах
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Мережа спортивних клубів Iron House повідомила, що в результаті російського обстрілу було пошкоджено один з їхніх залів.
«На цьому відео – наслідки російського обстрілу. На жаль, один із наших залів, за адресою вул. Металургів, 17-А, зазнав пошкоджень. Чесно кажучи, боляче дивитися на місце, у яке ми вкладали стільки сил, часу й душі. Але найголовніше – усі живі. А все інше ми відбудуємо.
До понеділка зал не працюватиме. Якщо ситуація зміниться, ми одразу повідомимо. Сподіваємося, що вже з понеділка зможемо відновити тренування, навіть якщо ще триватимуть ремонтні роботи. На повне відновлення, ймовірно, знадобиться кілька тижнів».
В цьом залі готувалися боксерки молодіжних збірних тренера Дмитра Дуброва. Раніше тут також працювали бійці ММА Кирило Горобець та Сергій Гузєв.
Раніше повідомлялося, що зустріч з Усиком вплинула на погляди Трампа на війну України з Росією.
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