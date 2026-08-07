Володимир Кириченко

Президент Matchroom Boxing Едді Хірн для iFL TV заявив, що планує організувати поєдинок скандального американського боксера Джаррелла Міллера (27-1-2, 22 КО) проти володаря титулу WBA у надважкій вазі росіянина Мурата Гассієва (34-2, 27 КО).

«З WBA виникла невелика плутанина. Гассієв – чемпіон. Йому належить битися з Джарреллом Міллером, нашим бійцем, і ми зараз ведемо переговори з цього приводу. Сподіваємося, що Джаррелл Міллер зможе перемогти Гассієва. Тоді ми зможемо організувати бій Міллера проти Кабаєла. Є безліч поєдинків, які можна влаштувати».

Міллер посідає друге місце рейтингу WBA. Обовʼязковим претендентом є Мозес Ітаума, але він може втратити цей статус, так як матиме чемпіонський бій за інший пояс – IBF.

Нещодавно WBA заявила, що помилково назвала Міллера претендентом у надважкій вазі.

Раніше Гассієв подякував Усику.