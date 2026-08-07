Жертва Усика проведе захист титулу у хевівейті проти скандального американця
Команди боксерів ведуть переговори
Президент Matchroom Boxing Едді Хірн для iFL TV заявив, що планує організувати поєдинок скандального американського боксера Джаррелла Міллера (27-1-2, 22 КО) проти володаря титулу WBA у надважкій вазі росіянина Мурата Гассієва (34-2, 27 КО).
«З WBA виникла невелика плутанина. Гассієв – чемпіон. Йому належить битися з Джарреллом Міллером, нашим бійцем, і ми зараз ведемо переговори з цього приводу.
Сподіваємося, що Джаррелл Міллер зможе перемогти Гассієва. Тоді ми зможемо організувати бій Міллера проти Кабаєла. Є безліч поєдинків, які можна влаштувати».
Міллер посідає друге місце рейтингу WBA. Обовʼязковим претендентом є Мозес Ітаума, але він може втратити цей статус, так як матиме чемпіонський бій за інший пояс – IBF.
Нещодавно WBA заявила, що помилково назвала Міллера претендентом у надважкій вазі.
Раніше Гассієв подякував Усику.