Денис Сєдашов

Британський суперважковаговик Мойзес Ітаума в інтервʼю IFL TV прокоментував переговори про поєдинок між Олександром Усиком (45-4-1, 43 КО) та Деонтеєм Вайлдером (25-0, 16 КО). За інформацією джерел, бій перебуває на стадії обговорення і може відбутися восени в США.

Ітаума заявив, що основною мотивацією українця є фінансова складова, оскільки великі гонорари боксер почав отримувати лише в останні роки.

Він хоче грошей. Потрібно пам’ятати, що коли Усик був у важкій вазі, і навіть на ранніх етапах у надважкій вазі, він не заробляв стільки грошей, скільки заробляє останні кілька років. Я не стежу за його грошима, але за останні рік-два або навіть три роки своєї кар’єри він, ймовірно, заробив таку велику суму, що не готовий піти зі спорту. Я його не звинувачую. І річ у тому, що він із країни, де бокс не такий популярний, як у Великій Британії чи Америці. Тому він використовує свої можливості максимально. І я його анітрохи не звинувачую. Я знаю, що він тренується у Валенсії. Думаю, це може бути пов’язане з іншими причинами, які не мають стосунку до боксу. Але йому готові платити великі гонорари. Я його не засуджую. Мозес Ітаума

Жертва Кличка дав пораду Вайлдеру, як перемогти Усика.