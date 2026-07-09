Відомий британський промоутер та голова компанії Matchroom Boxing Едді Хірн в інтерв'ю iFL TV поділився думками щодо подальшої кар'єри абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Гірн наголосив, що український боксер має повне право самостійно обирати суперників, не зважаючи на вимоги санкціонуючих організацій. Крім того, промоутер прокоментував чутки про можливий поєдинок українця проти американського ексчемпіона Деонтея Вайлдера (25-0, 16 КО) під егідою нового промоушену Zuffa Boxing.

Усик заслужив право обирати, чи не так? Він двічі був абсолютним чемпіоном. Він не хоче, щоб йому вказувала організація, з ким він має битися, бо він не намагається втримати пояси. Він не намагається їх збирати. Він уже всього досягнув. Розумієте, про що я? Кажуть, що він проведе бій на Zuffa проти Вайлдера, його останній бій.

Я думаю, що вони спробують використати його, щоб легітимізувати пояс. Щоб люди казали: «О, дивіться, Усик завоював пояс Zuffa. Мабуть, він важливий».

Він заслужив право робити все, що захоче. Тож удачі йому.