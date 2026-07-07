Володимир Кириченко

Переговори щодо поєдинку між колишнім чемпіоном світу у надважкому дивізіоні американцем Енді Руїсом-молодшим (35-2-1, 22 KO) і поляком Даміаном Книбою (17-1, 11 КО) перебувають на просунутій стадії. Про це повідомив журналіст та інсайдер Майк Коппінджер.

Сторони домовляються про бій 4 вересня в Ньюарку, штат Нью-Джерсі.

Цей поєдинок стане головною подією шоу, у рамках якого також зустрінуться Остін Вільямс та Віто Мєлніцкі-молодший.

Andy Ruiz and Damian Knyba are in advanced talks for a fight on Sept. 4 in Newark, New Jersey, sources tell @ringmagazine. Knyba is Polish and should draw well in NJ. Fight would headline a show paired with Ammo Williams-Vito Mielnicki. pic.twitter.com/HFxM6lmFDf — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 6, 2026

Руїс востаннє виходив в ринг в серпні 2024 року, коли провів бій внічию з Джарреллом Міллером. Книба у січні програв Агіту Кабаєлу технічним нокаутом.

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