Усик веде переговори щодо прощального бою проти ексчемпіона світу із США
Український боксер готує для кар'єри фінальний акорд
16 хвилин томуПідписатися в
Олександр Усик / Фото - ВВС
Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) перебуває на просунутій стадії переговорів щодо прощального поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО). Про це повідомляє The Ring.
Бій може відбутися пізніше цього року в США.
Раніше директор команди Усика Сергій Лапін розповідав інсайдеру The Ring Майку Коппінджеру, що також розглядається бій проти колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Джона Джонса.
Однак, як повідомляється, саме Вайлдер є явним фаворитом на цей поєдинок.
26 червня стало відомо, що Усик зробив чемпіонські пояси вакантними.
Раніше у США пояснили, чому Вайлдер має право на бій з Усиком.