Відбулася дебютна битва поглядів між учасниками титульного бою у вазі Ломаченка
На кону поєдинку стоятиме пояс WBC
близько 1 години томуПідписатися в
Роуч та Сепеда / Фото - Yahoo
Колишній тимчасовий чемпіон WBC у легкому дивізіоні мексиканець Вільям Сепеда (33-1, 27 KO) та ексволодар титулу у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-3, 10 КО) провели першу битву поглядів.
Бій пройде 1 серпня на шоу в Лас-Вегасі. На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу WBC у легкій вазі.
У своєму останньому поєдинку Роуч бився проти Ісаака Круса (28-3-2, 18 KO) – він завершився внічию (115-111 на користь Круса та двічі 113-113).
Сепеда у липні минулого року провів бій проти Шакура Стівенсона і програв йому одностайним рішенням суддів – двічі 110-118 та 109-119.
Нагадаємо, українець Василь Ломаченко відновив кар’єру та став вільним агентом.