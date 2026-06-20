Денис Сєдашов

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова в інтерв'ю Didenko_boxing розповіла, на яких підставах колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) залишив лави Збройних Сил України.

За словами функціонерки, на початку повномасштабного вторгнення титулований боксер підписав контракт та став військовослужбовцем. Проте згодом Ломаченко офіційно звільнився зі служби на законни.

— Питання про Василя. Чи правильно я розумію, що він був мобілізований, але зараз ніби або комісований, або демобілізований?

— Я поясню. Він був добровольцем, підписав на початку війни контракт, був солдатом військової частини. Я навіть пам’ятала цифри – номер військової частини. Зараз уже понад два роки я не робила цих виїздів. І коли у нього народилася Таєчка, його третя дитинка, прекрасна дівчинка, то, відповідно, згідно із законодавством, він звільнився з армії та зараз не є військовим.

Тобто, по суті, весь той час мені було дуже важко оформлювати [виїзди на поєдинки], бо коли ти військовий і служиш, то дозвіл оформлюється не тільки на рівні Мінмолодьспорту, а й на рівні міністра оборони.

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