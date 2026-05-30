Денис Сєдашов

Непереможений чемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія поділився думкою щодо потенціалу Олександра Усика у змішаних єдиноборствах.

Іспано-грузинський боєць відзначив унікальну антропометрію та пластику українського боксера. На думку Топурії, за умови належної підготовки в компонентах боротьби, Усик став би серйозною силою в найпрестижнішому ММА-промоушені світу. Слова наводить Source of Boxing.

Те, як Усик рухається… Здається, у нього є і якась борцівська база. Ще й враховуючи його вагову категорію – він суперважковаговик. Він просто монстр. Якщо Усик відпрацює гарний захист від тейкдаунів — а руки у нього вже є – так, він міг би досягти певного успіху в UFC. Ілія Топурія

Нагадаємо, на шо у Гізі Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

Раніше стало відомо, коли може відбутися бій між Усиком та Кабаєлом.