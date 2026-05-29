Денис Сєдашов

Володар тимчасового титулу чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 KO) заявив, що чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO Олександр Усик (25-0, 16 КО) відмовиться від пояса WBC. Німецький боксер є обов'язковим претендентом за лінією цієї організації. Слова наводить talkSPORT.

Чесно кажучи, я думаю, що Олександр Усик звільнить титул WBC. Френк [Воррен] веде переговори з командою Усика, і ми почекаємо тиждень, щоб дізнатися позицію Усика, а потім подивимося. Але я вважаю, що Усик не захоче битися зі мною, хоча мені хотілося б зійтися з ним. Багато хто в Німеччині чекає на цей бій. Це наймасштабніший поєдинок, який ми можемо організувати в боксі просто зараз. Ми можемо зібрати повний стадіон. Агіт Кабаєл

Наразі 33-річний Кабаєл та 39-річний Усик не мають офіційно затверджених дат для своїх наступних поєдинків.

