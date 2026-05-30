Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО в боксі) оцінив силу удару чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Нідерландець віддав належне боксерському інтелекту Усика, проте заявив, що в його кар'єрі були бійці з куди більш нищівним ударом. Слова наводить TalkSport.

Він дуже технічний та розумний боєць, і в нього хороша сила удару. Нічого божевільного, але Усик має удар. Втім, у нього не найсильніший удар, з яким я коли-небудь стикався. Він не найсильніший, хто мене бив – це був Семмі Схілт. Він бив набагато жорсткіше. Великий хлопець із великою силою. Ріко Верховен

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді, після чого організатори та промоутери шоу розкритикували дії рефері в рингу.

