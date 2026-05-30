Верховен: «В Усика не найсильніший удар, з яким я стикався»
Бій завершився в 11 раунді
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО в боксі) оцінив силу удару чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО).
Нідерландець віддав належне боксерському інтелекту Усика, проте заявив, що в його кар'єрі були бійці з куди більш нищівним ударом. Слова наводить TalkSport.
Він дуже технічний та розумний боєць, і в нього хороша сила удару. Нічого божевільного, але Усик має удар.
Втім, у нього не найсильніший удар, з яким я коли-небудь стикався. Він не найсильніший, хто мене бив – це був Семмі Схілт.
Він бив набагато жорсткіше. Великий хлопець із великою силою.
Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді, після чого організатори та промоутери шоу розкритикували дії рефері в рингу.
