Відомий британський наставник Бен Девісон для Sky Sports заявив, що поєдинок між його підопічними, володарем титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та британським боксером проспектом хевівейта Мозесом Ітаумою (14-0, 12 KO) не відбудеться найближчим часом.

«Ми маємо бути реалістами. Якщо Фабіо виграє – Усик уже заявляв, що проведе з ним бій. Якщо WBO призначить обов’язковий захист (першим номером рейтингу є Ітаума – прим.), Фабіо, найімовірніше, звільнить цей пояс заради бою з Усиком.

Водночас об’єднавчий поєдинок має вищий пріоритет навіть над обов’язковим захистом. Тому, чесно кажучи, я не думаю, що ця ситуація стане для нас проблемою».