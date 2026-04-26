Тренер Ітауми: «Вордлі може звільнити пояс WBO заради бою з Усиком»
Британці продовжують полювати за Олександром
близько 1 години тому
Відомий британський наставник Бен Девісон для Sky Sports заявив, що поєдинок між його підопічними, володарем титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та британським боксером проспектом хевівейта Мозесом Ітаумою (14-0, 12 KO) не відбудеться найближчим часом.
«Ми маємо бути реалістами. Якщо Фабіо виграє – Усик уже заявляв, що проведе з ним бій. Якщо WBO призначить обов’язковий захист (першим номером рейтингу є Ітаума – прим.), Фабіо, найімовірніше, звільнить цей пояс заради бою з Усиком.
Водночас об’єднавчий поєдинок має вищий пріоритет навіть над обов’язковим захистом. Тому, чесно кажучи, я не думаю, що ця ситуація стане для нас проблемою».
Нагадаємо, Вордлі проведе перший захист титулу 9 травня проти Даніеля Дюбуа.
Матеріали по темі
