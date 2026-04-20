Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) поділився думками про минулий поєдинок свого майбутнього суперника Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО). Слова наводить DAZN Boxing.

Вордлі зазначив, що не робить далекосяжних висновків з тієї поразки Дюбуа, оскільки вважає українця унікальним явищем у боксі.

Він виглядав добре. Я вже казав: немає нічого ганебного в поразці від Олександра Усика — це боєць покоління, видатний спортсмен. Тут немає багато чого, з чого можна робити висновки.

Я також казав раніше: 98% бійців дивізіону або програють йому, або матимуть з ним дуже важкий бій. Тому я не надто звертаю увагу на той поєдинок.

Для мене він зовсім інший боєць, ніж я. У тому бою є аспекти, які не зовсім можна напряму переносити на те, як я планую діяти проти Даніеля.