Вордлі: «Усик — боєць покоління, програти йому не соромно»
Бій Вордлі — Дюбуа відбудеться 9 травня
близько 1 години тому
Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) поділився думками про минулий поєдинок свого майбутнього суперника Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО). Слова наводить DAZN Boxing.
Вордлі зазначив, що не робить далекосяжних висновків з тієї поразки Дюбуа, оскільки вважає українця унікальним явищем у боксі.
Він виглядав добре. Я вже казав: немає нічого ганебного в поразці від Олександра Усика — це боєць покоління, видатний спортсмен. Тут немає багато чого, з чого можна робити висновки.
Я також казав раніше: 98% бійців дивізіону або програють йому, або матимуть з ним дуже важкий бій. Тому я не надто звертаю увагу на той поєдинок.
Для мене він зовсім інший боєць, ніж я. У тому бою є аспекти, які не зовсім можна напряму переносити на те, як я планую діяти проти Даніеля.
Поєдинок між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа запланований на 9 травня.
Усик розповів, поєдинки за участю яких бійців переглядає у тренувальному таборі.