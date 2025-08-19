Денис Сєдашов

Британський промоутер Френк Воррен прокоментував майбутнє Ділліана Вайта (31-4, 21 КО) після його поразки від Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

За словами Воррена, Вайт зробив вагомий внесок у британський бокс і заслуговує на повагу, навіть попри складні періоди у кар’єрі. Слова наводить talkSPORT.

Сподіваюся, ця поразка не стане для нього завершенням кар’єри. Якщо він вирішить продовжити, ми будемо готові його підтримати. Він був частиною багатьох визначних боїв у Великій Британії, завжди віддавав себе рингу. І треба визнати: ніхто ніколи не завдавав йому такого удару, як Ітаума. Френк Воррен

Нагадаємо, на минулих вихідних Ітаума нокаутував Ділліана Вайта у 1-му раунді. Була інформація, що Туркі Аль аш-Шейх хотів би побачити бій Усика і Ітауми наступним.

