Денис Сєдашов

Американський боксер надважкої ваги Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО) проведе поєдинок проти британця Дерека Чісори (36-13, 23 КО). Як повідомляє NoSmokeBoxing, бій заплановано на грудень у Манчестері.

Для 41-річного Чісори (36-13, 23 КО) це стане ювілейним, 50-м поєдинком у кар’єрі, після якого британець може завершити виступи.

37-річний Міллер повернеться в ринг після літньої нічиєї з Енді Руїсом, яка стала його першою появою після тривалої паузи.

Раніше повідомляли, що Чісора може вийти у ринг проти китайця Чжана Чжілея, який вже підписав контракт на бій.