Колишній суперник Усика дав невтішний для співвітчизника прогноз на поєдинок з українцем
Дерек не бачить у Вордлі перспектив на бій з Олександром
близько 1 години тому
Фото: Matchroom
Колишній претендент на титул у надважкій вазі Дерек Чісора (36-13, 23 KO) оцінив в інтерв’ю The Sun Sport and DAZN Boxing потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO):
Якщо Вордлі поб'ється з Олександром, Фабіо буде побитий за три раунди. Я говорю вам, тому що я знаю Олександра і як він діє.
Відзначимо, що для цього бою Фабіо має спершу перемогти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера 25 жовтня. Українець вже відповів, що готовий розділити ринг з переможцем поєдинку Паркер – Вордлі.