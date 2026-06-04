Кабаєл: «Якщо Усик не хоче битися зі мною, він повинен відійти вбік»
Німецький панчер продовжує «тероризувати» Олександра
близько 1 години томуПідписатися в
Тимчасовий володар титулу WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) у своєму Instagram поділився думками про поєдинок проти чемпіона WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександра Усика (25-0, 16 КО).
«В Усика був важкий поєдинок, і він також заслуговує ще тиждень спокою з родиною. Але сподіваюся, наступного тижня ми дізнаємося більше.
А поки що ми «підганяємо коней».
Що ти думаєш про Усика, якщо він не прийме бій?
«Ніщо не може змінити того, чого він досяг у цьому спорті. Олександр – легенда, і саме тому я хочу з ним битися. Але якщо він не хоче битися зі мною, він повинен відійти вбік і дати наступному поколінню зайняти своє місце».
Усик підтвердив готовність битися з німецьким боксером, коли той піднявся до нього у ринг після бою з Ріко Верховеном.
Нагадаємо, WBC санкціонувала поєдинок Усик – Кабаєл.
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