Володимир Кириченко

Тимчасовий володар титулу WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) у своєму Instagram поділився думками про поєдинок проти чемпіона WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександра Усика (25-0, 16 КО).

«В Усика був важкий поєдинок, і він також заслуговує ще тиждень спокою з родиною. Але сподіваюся, наступного тижня ми дізнаємося більше.

А поки що ми «підганяємо коней».

Що ти думаєш про Усика, якщо він не прийме бій?

«Ніщо не може змінити того, чого він досяг у цьому спорті. Олександр – легенда, і саме тому я хочу з ним битися. Але якщо він не хоче битися зі мною, він повинен відійти вбік і дати наступному поколінню зайняти своє місце».

Усик підтвердив готовність битися з німецьким боксером, коли той піднявся до нього у ринг після бою з Ріко Верховеном.

Нагадаємо, WBC санкціонувала поєдинок Усик – Кабаєл.