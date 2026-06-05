Володимир Кириченко

Легендарний британський промоутер Френк Воррен для The Stomping Ground розповів про переговори щодо поєдинку володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

«Ми з’ясуємо, що залишилося в Усика, бо наступним він має битися з Кабаєлом. WBC санкціонувала цей бій. У нього є 30 днів на переговори. Якщо ми не домовимося про умови, то будуть промоутерські торги. Інакше йому доведеться звільнити пояс».

Як ви думаєте, чи є якась ймовірність, що він звільнить пояс? Його Високоповажність після бою з Ріко сказав, що вони хочуть реваншу.

«Вони можуть провести реванш, але йому доведеться звільнити пояс. Агіт заради цього наполегливо працював. Ми всі заради цього наполегливо працювали. Він довго був претендентом. Він тимчасовий чемпіон. Усик повинен захищати титул. Ми не погодимося на менше».

Усик у попередньому бою переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

Оновлений рейтинг WBC у хевівейті.