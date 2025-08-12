Денис Сєдашов

Британський боксер Дерек Чісора переглянув свою думку щодо поєдинку в надважкій вазі між Ділліаном Вайтом (31-3, 21 КО) та молодим талантом Мозесом Ітаумою (12-0, 10 KO), який відбудеться вже цими вихідними.

В інтерв’ю talkSPORT Чісора зізнався, що спершу вважав цей бій невдалим вибором для Вайта.

Я навіть телефонував Ділліану й сказав: не розумію, навіщо ти погодився на цю зустріч. Ітаума зараз у чудовій формі, він тільки прогресує, йому всього 20 років. Господи, хтось має викликати поліцію за те, що організували таку дуель — це справжнє замах на вбивство. Ділліан Вайт

За його словами, Ітаума перебуває у «вогні» та йде лише вперед, а шансів на «світло в кінці тунелю» для Вайта він не бачить.

