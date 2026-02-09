Британський ветеран надважкого дивізіону Дерек Чісора (36-13, 23 КО) розповів про поєдинок проти колишнього чемпіона світу у хевівейті, а зараз мера Києва Віталія Кличка.

Цитує Чісору BoxingScene.

«Це одна з таких ситуацій, коли думаєш: «Я тут головний. Давай, пограбуй мене».

Це складно. Деякі чоловіки просто проігнорують таке, але я не можу. Я дуже злопам’ятний тип. Якщо є проблема, я маю тебе знайти. Я не вмію тримати це в собі. Я настільки дріб’язковий, що якщо ти мене вибісив, мені потрібно якось відповісти.

З братами Кличками я готувався до першого бою шість місяців, витратив купу грошей, так і не повернув їх, а вони просто скасували бій, коли я вже приїхав до Німеччини.

Під час битви поглядів я подумав: ну й чорт із ним, я його вдарю. І я його вдарив – зараз про це шкодую. Якщо він це дивиться, я вибачаюся за той ляпас. А потім у ринзі я знову побачив брата – Володимира. Думаю: та пішло воно все, і я плюнув у нього. Про це я теж шкодую і прошу вибачення.

А після поразки я подумав: я програв бій, але не розгромно. Мені потрібен ще один великий гонорар. І кого я бачу? Девіда Хея – і тільки Девіда Хея. Це хороший гонорар. Це гроші».