Володимир Кличко проти Ф’юрі? Сенченко назвав найреальніший бій
Тренер і колишній чемпіон світу вважає, що українцю реально вийти у ринг проти Фабіо Вордлі
6 хвилин тому
Колишній чемпіон світу, а нині тренер В’ячеслав Сенченко поділився думками щодо можливого повернення ексчемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка на ринг. Слова наводить sport-express.ua.
На запитання про ймовірних суперників Кличка — Даніеля Дюбуа, Фабіо Вордлі та Тайсона Ф’юрі — Сенченко зазначив:
Повернення Володимира у ринг – це реально.
Щодо потенційних поєдинків він додав:
Бій з Ф’юрі малоймовірний. З Вордлі – реальний. З Дюбуа – не впевнений. Оптимальним суперником вважаю Вордлі. Звичайно, я б подивився поєдинок з Ф’юрі, тому що ми довго чекали на матч-реванш, а він так і не відбувся. Важко сказати, хто переможе. Шанс є майже з усіма.
Володимир Кличко відвідав Всесвітній економічний форум в Давосі.