Хргович переміг Девіда Аделеє одноголосним рішенням суддів
Для Філіпа цей тріумф став вже другим у 2025 році
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович (19-1, 14 КО) здобув перемогу над британцем Девідом Аделеє (14-2, 13 КО).
Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів – 98-91 та двічі 99-90 на користь хорвата.
У другому раунді Хргович отримав розсічення, однак у восьмому зумів відправити суперника в нокдаун.
Ця перемога стала для Хрговича вже другою у 2025 році.
