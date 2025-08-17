Чісора впевнений, що Усик вб'є Ітауму в їх поєдинку
Британський ветеран не вірить у шанси 20-річного проспекта проти абсолютного чемпіона світу
14 хвилин тому
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) висловив думку про можливий поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і молодим 20-річним британцем Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО), передає Ring Magazine.
Чісора, який має досвід боїв із топовими суперниками, не залишив шансів Ітаумі, заявивши, що Усик його знищить.
«Усик переможе малого, Усик його вб’є».
Нагадаємо, раніше Ітаума нокаутував у першому раунді Ділліана Вайта.
Ітаума вважає, що йому ще рано битися з Усиком, але промоутер Туркі Аль аш-Шейх бачить цей бій наступним для британця.