Чісора — про реванш Дюбуа та Вордлі: «Бій буде таким самим»
Реванш відбудеться 17 жовтня
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-14, 23 КО) прокоментував майбутній повторний поєдинок між володарем титулу WBO Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО). Слова наводить Boxing News Online.
Я не знаю, навіщо нам цей реванш. Бій буде таким самим. Цей ніс знову розсічуть.
Реванш відбудеться 17 жовтня на O2 Arena в Лондоні. У першому бою в травні Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді.
Чісора назвав ім'я найкращого суперважковаговика сучасності, Усика не врахував.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023). Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.