Якщо не рахувати Олександра Усика, чи є Даніель Дюбуа зараз найкращим надважковаговиком у світі.

«Ні, ним є Кабаєл. Він непереможений».

Зараз всі обговорюють можливий реванш Хрговича і Дюбуа. Об’єднавчий бій зараз має багато сенсу. Хргович сказав, що був травмований у їхньому першому бою. Хто переміг би у реванші?

«Я оберу свого чорного брата Даніеля. Але цього разу це буде нелегко. Це буде нелегка перемога. Це буде важка перемога, бо Хргович багато рухається і його комбінація джеб-крос дуже хороша».

Мені здається, і виправте мене, якщо я помиляюся, але якщо ми заглянемо далеко вперед, наступним абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі буде Агіт Кабаєл?

«Ні, тому що це зараз він непереможений. Отже, він не буде наступним абсолютним чемпіоном. Я вважаю, що абсолютним чемпіоном стане Мозес Ітаума. У нього був поганий вечір, але я вірю, що він буде абсолютним чемпіоном у надважкій вазі».

Нагадаємо, Усик очолив рейтинг WBO у надважкій вазі.