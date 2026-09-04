Чісора назвав ім'я найкращого суперважковаговика сучасності, Усика не врахував
Британець віддав належне непереможеному боксеру
Британський ветеран надважкого дивізіону Дерек Чісора (36-14, 23 КО) для Seconds Out поділився думками про майбутнє хевівейту.
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Якщо не рахувати Олександра Усика, чи є Даніель Дюбуа зараз найкращим надважковаговиком у світі.
«Ні, ним є Кабаєл. Він непереможений».
Зараз всі обговорюють можливий реванш Хрговича і Дюбуа. Об’єднавчий бій зараз має багато сенсу. Хргович сказав, що був травмований у їхньому першому бою. Хто переміг би у реванші?
«Я оберу свого чорного брата Даніеля. Але цього разу це буде нелегко. Це буде нелегка перемога. Це буде важка перемога, бо Хргович багато рухається і його комбінація джеб-крос дуже хороша».
Мені здається, і виправте мене, якщо я помиляюся, але якщо ми заглянемо далеко вперед, наступним абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі буде Агіт Кабаєл?
«Ні, тому що це зараз він непереможений. Отже, він не буде наступним абсолютним чемпіоном. Я вважаю, що абсолютним чемпіоном стане Мозес Ітаума. У нього був поганий вечір, але я вірю, що він буде абсолютним чемпіоном у надважкій вазі».
Нагадаємо, Усик очолив рейтинг WBO у надважкій вазі.