Дюбуа та Вордлі провели дуель поглядів перед реваншем
Бій відбудеться 17 жовтня
Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) та ексу володар цього титулу Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) провели першу дуель поглядів перед повторним поєдинком.
Реванш британських суперважковаговиків відбудеться 17 жовтня в Лондоні на арені O2.
Перший бій боксерів пройшов у травні цього року, в якому Дюбуа нокаутував Вордлі в 11-му раунді.
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