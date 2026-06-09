Денис Сєдашов

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) в Instagram розповів про паузу в кар'єрі після двох поєдинків проти Олександра Усика (25-0, 16 КО). Ексчемпіон зізнався, що після поразки тимчасово залишив бокс, але наразі планує повернутися на ринг.

За словами 37-річного боксера, після тривалого відпочинку він знову готовий проводити масштабні поєдинки і розраховує виступити до кінця 2026 року.

Я бився за звання абсолютного чемпіона у 2024 році в Саудівській Аравії двічі. Мав помститися, але цьому не судилося статися. Ми всі думали, що оголосять: «І новим чемпіоном...», але цього не сталося. Я пішов з боксу. Почувався жахливо, і провів 16 місяців поза рингом. Потім, після 16 місяців перерви, я повернувся в 37 років, щоб знову розпродати всі квитки на стадіон Тоттенгема. Через 4 роки після першого разу, коли я це зробив. Яка дивовижна ніч, це була данина пам’яті моєму покійному другу Рікі Хаттону. 2026-й – це рік, коли я насолоджуюся всім, що я зробив у своєму житті та кар’єрі, і захоплююся цим. Повернувся до того, що люблю. Влаштовую великий бій цього року. Усі дороги ведуть мене назад до Ірландії. Тайсон Ф'юрі

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