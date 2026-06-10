Володимир Кириченко

Відомий американський спеціаліст Роберт Гарсія вважає, що чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Бенавідес (32-0, 25 КО) здатен перемогти володаря титулів WBA, WBC і IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 KO).

Незважаючи на те, що у своєму останньому бою Бенавідес тільки дебютував у першій важкій вазі, достроково перемігши Гільберто Раміреса і відібравши в нього пояси WBA і WBO, Гарсія вірить, що Девід може піднятися ще вище і завдати Усику першої поразки в кар'єрі. Цитує Девіда boxingnewsonline.net.

«Я думаю, що Бенавідесу слід зараз відразу побитися з Усиком. Я вважаю, що Бенавідес дійсно переможе Усика. Думаю, після останнього виступу Усика так вважаю не тільки я. Мені здається, що люди можуть погодитися зі мною. Я знаю, що це великий ризик, це не буде просто, але вірю, що Бенавідес переможе його».

Раніше повідомлялося, що у команді чемпіона світу із США налаштовані побитися з Усиком.