Денис Сєдашов

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 KO) поділився думками щодо майбутнього поєдинку між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 KO) та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном.

Чісора зазначив, що хоча новина про такий формат поєдинку стала для нього несподіванкою, він не бачить причин для критики українця. Слова наводить The Stomping Ground.

Я цього не знав. Вперше про це чую... але водночас Олександр боксував з усіма. Тож, думаю, йому дозволено один такий бій. Знаєте, Тайсон Ф’юрі зробив це перед тим, як битися з Олександром, і ми скаржилися, а потім Олександр надрав йому зад. Оце так. Тож чому б і ні? Мабуть, це не той самий бій... Чого я бідкаюся? Ми їдемо до пірамід... Якщо там не буде війни. Дерек Чісора

Бій запланований на 23 травня і має відбутися в Гізі, Єгипет.

