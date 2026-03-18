Кабаєл звернувся до Усика: «Приїжджай до Німеччини — поговоримо»
Німець хоче, щось сказати українцю
близько 1 години тому
Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) в Instagram звернувся до володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО) із публічним закликом.
Німецький боксер запропонував українцю приїхати до Німеччини для розмови.
Приїзди до Німеччини, поговоримо.
Водночас уже 23 травня Усик має провести поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Після цього бою Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов’язала українця провести обов’язковий захист титулу саме проти Кабаєла.
Воррен — про поєдинок з Кабаєлом: «Це великий бій. У Німеччині він би зібрав повний стадіон».